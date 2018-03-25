Tel Rıfat halkı, Türk polisini omzunda taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın başarısına Tel Rıfat halkından övgüler geldi. Azez’de toplanan Tel Rıfat halkı, bir Türk polisini omuzlarına alıp sevgi gösterisinde bulundu. Tel Rıfatlılar, “Suriyeliler ve Türkler birdir” sloganları attı. Halk, Tel Rıfat'ın da PKK-PYD terör örgütünden temizlenmesini istiyor.