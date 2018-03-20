Tel Rıfat yolunda bir köy daha ele geçirildi
Özgür Suriye Ordusu Afrin’in güneyinde bir köyün kontrolünü daha ele geçirdi.
- İHA
Zeytin Dalı harekatında Afrin’in kontrolünü tamamen ele geçiren Türkiy’nin desteğindeki ÖSO, Tel Rıfata doğru ilerleyişinde bir köyü daha ele geçirdi. Basu’ta köyünün Afrin ile ile Tel Rıfat yolu üzerinde stratejik bir önemi olduğu kaydedildi. TSK ve ÖSO bu sabahta 3 köyü ele geçirmişti.
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