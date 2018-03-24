Tel Rıfatlılar Afrin'in ardından kendi topraklarının da kurtarılmasını istiyor Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.