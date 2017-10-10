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Telabyad'dan yapılan taciz ateşine anında karşılık verildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad’dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi.

  • DHA
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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi.

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