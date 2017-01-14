Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Telefonda 'Seç, beğen, al' dedi, polisi görünce kadınları tanımadığını söyledi

Adana'da 'Otoyol Ayşe' lakaplı kadın satıcısı müşteri kılığına giren polise telefonda 'çok kadın var getireyim. Seçin, beğenin, alın' dedikten sonra kadınları getirip parayı aldı. Ancak müşterilerin polis olduğunu anlayınca kadınları tanımadığını söyledi

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
x

Adana'da müşteri kılığına giren polise telefonda "çok kadın var. Getireyim seçin, beğenin, alın" dedikten sonra kadınları getirip polisten para aldığı ileri sürülen kadın, müşterilerin polis olduğunu anlayınca kadınları tanımadığını söyledi.
 
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği gençken otoyola çıkıp fuhuş yaptığı için "Otoyol Ayşe" lakabıyla bilinen Ayşe A.'nın (64) kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi doğrultusunda kadının telefon numarasını bulup müşteri kılığına girerek kadını aradı. Polis, fuhuş yapmak için kadın istediğini söyleyince Ayşe A. "Bende çok kadın var. Getireyim seçin, beğenin, alın. Kadın başına 300 lira isterim" diyerek adres verdi. Polis, verilen adrese gitti. Bir süre sonra Ayşe A., Ayşe T. (37) ve Kader B. (33) ile birlikte geldi. Polise "Seç beğen al, saati 300 lira" dedi. Bunun üzerine polis ikisini de beğendiğini söyleyerek 600 lirayı Ayşe A.'ya verdi. Polis, daha sonra da kimliğini göstererek Ayşe A. ve iki kadını emniyete götürdü. Kadınlar, Ayşe A.'nın kendilerine para karşılığı fuhuş yapmak için erkek ayarladığını söyledi. Ayşe A. ise kadınları tanımadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA