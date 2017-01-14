Telefonda 'Seç, beğen, al' dedi, polisi görünce kadınları tanımadığını söyledi

Adana'da müşteri kılığına giren polise telefonda "çok kadın var. Getireyim seçin, beğenin, alın" dedikten sonra kadınları getirip polisten para aldığı ileri sürülen kadın, müşterilerin polis olduğunu anlayınca kadınları tanımadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği gençken otoyola çıkıp fuhuş yaptığı için "Otoyol Ayşe" lakabıyla bilinen Ayşe A.'nın (64) kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi doğrultusunda kadının telefon numarasını bulup müşteri kılığına girerek kadını aradı. Polis, fuhuş yapmak için kadın istediğini söyleyince Ayşe A. "Bende çok kadın var. Getireyim seçin, beğenin, alın. Kadın başına 300 lira isterim" diyerek adres verdi. Polis, verilen adrese gitti. Bir süre sonra Ayşe A., Ayşe T. (37) ve Kader B. (33) ile birlikte geldi. Polise "Seç beğen al, saati 300 lira" dedi. Bunun üzerine polis ikisini de beğendiğini söyleyerek 600 lirayı Ayşe A.'ya verdi. Polis, daha sonra da kimliğini göstererek Ayşe A. ve iki kadını emniyete götürdü. Kadınlar, Ayşe A.'nın kendilerine para karşılığı fuhuş yapmak için erkek ayarladığını söyledi. Ayşe A. ise kadınları tanımadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.