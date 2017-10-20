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Telefonunda Bylock çıkan eski hakime 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Hatay'da hakimken meslekten ihraç edilen kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen yargı mensuplarıyla ilgili hazırlanan iddianameleri davaların görüleceği Adana Bölge Adliye Mahkemesinin sorumluluğundaki terör mahkemelerine dağıtılmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
 
Meslekten ihraç edilip tutuklanan Hatay'da görevli hakim M.K. (41) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2 .Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede, yapılan incelemede eski hakimin iki telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un tespit edildiği, bunlardan birisini kendisi diğerini ise kızının aktif olarak kullandığı kaydedildi.
 
M.K. iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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