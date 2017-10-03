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Televizyon sehpasının özel bölmesinden uyuşturucu çıktı

Beyoğlu’nda Narkotimlerinin düzenlediği operasyonda televizyon sehpasına yapılan özel bölmeye gizlenmiş çorap içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken ev sahibi gözaltına alındı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Narkotimleri, bir evde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak üzerindeki bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında ekipler didik didik arama yaptığı esnada ev sahibi dairesine geldi. Üst araması yapılmasının ardından polis ekiplerinin evde silah ve uyuşturucu benzeri suç unsuru olup olmadığı sorusuna zanlı, hiçbir şey olmadığını iddia etti.
 
Televizyon sehpasının özel bölmesine gizlenmiş uyuşturucu çıktı
 
Evde aramalarını sürdüren ekipler, koltuklar ve evin diğer taraflarını aradıktan sonra uyuşturucu maddenin televizyon içerisine gizlenmiş olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine televizyonu inceleyen ekipler, sehpasının içerisinde kilitli halde özel bir bölme buldu. Bölmeyi yerinden çıkartan tim, çorap içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere polis tarafından el koyulurken, gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
 

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