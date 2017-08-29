TEM bağlantı yolu adeta göle döndü

Birçok bölgede şiddetli yapış nedeniyle yollar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle Şişli Odessa Bulvarı TEM Bağlantı Yolu'da adeta göle döndü. Belediye işleri ve itfaiye ekipleri de tıkanan yolu açmaya çalıştı. Bazı vatandaşların aracı ise su birikintisi nedeniyle bozuldu.