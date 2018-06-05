TEM bağlantı yolunda kamyon devrilmesi sonucu iki şerit trafiğe kapandı

<p> Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.</p>
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