Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza 10 araç birbirine girdi: 10 yaralı
- İHA
Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza 10 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Yaşanan kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, kazada yaralanan yaklaşık 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağlantı yolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde sağ şeritte iki şeridin kaza nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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