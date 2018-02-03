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Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza 10 araç birbirine girdi: 10 yaralı

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Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza 10 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Yaşanan kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, kazada yaralanan yaklaşık 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlantı yolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde sağ şeritte iki şeridin kaza nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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