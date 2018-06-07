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TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yoldan çıktı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolu Ahmediye mevkii Büyükçekmece istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

Seyir halindeki tırın ön lastiği patladı. Ters dönen tır kontrolden çıkıp önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

O esnada tırın arkasında seyreden 3 araç da kazadan kaçamadı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti. Bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardım etti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu çift yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar bölgede yoğun trafik oluştu.

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