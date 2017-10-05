TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde devrilen iki katlı otobüsün içinde yaşananlar kamerada

Mesut K. hakimiyetindeki Bahçeşehir-Bakırköy hattında çalışan E-57 kod numaralı iki katlı özel halk otobüsü, önceki gün şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu gişelere çarpıp devrilmişti. Öte yandan bazı vatandaşlar otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etmişti. Yaşanan kazaya ait otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıyor. Otobüs şoförü ise kazanın olmaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Direksiyonu tutarak otobüsün kontrolden çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Ancak çarpmanın da etkisiyle şoför, koltuğundan kapıya kadar fırlıyor. Bu sırada bir yolcu da otobüsün önüne kadar geliyor. Panik anlarının yaşandığı güvenlik kamera görüntüleri de şoförün uyuduğu iddialarını çürütüyor.