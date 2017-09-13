Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililerin araçları kaldırma çalışmaları devam ettiği sırada trafik durma noktasına geldi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de S-400 füzelerine karşı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de S-400 füzelerine karşı çıktı

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA