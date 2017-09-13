TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
- İHA
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililerin araçları kaldırma çalışmaları devam ettiği sırada trafik durma noktasına geldi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü
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