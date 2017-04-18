TEM Otoyolunu kilitleyen kaza
TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, orta refüje çarptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
- İHA
Tem Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet orta refüje çarptı. Kamyonet sürücünün araçta sıkışması üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye çağrıldı. İtfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu.
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