Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM Otoyolunu kilitleyen kaza

TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, orta refüje çarptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tem Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet orta refüje çarptı. Kamyonet sürücünün araçta sıkışması üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye çağrıldı. İtfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

Kutuyu açınca gözlerine inanamadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA