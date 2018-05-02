Tema İstanbul’da benzersiz mayıs fırsatları

Mesa, Avrupa Konutları, Kantur - Akdaş, Öztaş ortaklığı tarafından hayata geçirilen Tema İstanbul’un hemen teslim son dairelerinde Mayıs ayı boyunca devam edecek özel bir kampanya başlatıldı.

Projenin ilk etabındaki sınırlı sayıdaki daireler için düzenlenen kampanya dahilinde fiyatlar 377 bin TL’den başlarken, yüzde 20 fiyat avantajı ve 60 ayda yüzde 0.90 vade oranı uygulanıyor.

KANAL İSTANBUL’A KOMŞU

İstanbul’un en hızlı değer kazanan bölgelerinden Atakent’in en gözde projesi olarak konumlanan Tema İstanbul; güzergahı netleşen Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesine komşu konumuyla değerini katlıyor.

Türkiye’nin uluslararası alandaki sembol projesi olarak gösterilen Tema İstanbul’da yaşam devam ederken, farklı seçenek ve yüksekliklere sahip toplam 61 blokta 3.531 konut bulunuyor. 1+1’den, 4+1’e kadar sınırlı sayıdaki konutlar hemen teslim olarak alıcılara sunuluyor.

Yüksek standartlarda geliştirilen ve sektöründe referans olan Tema İstanbul, toplamda 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine konumlanıyor. Konutlardan özel okullara, eğlence-bölge parkından alışveriş alanlarına kadar kapsamlı fonksiyonlarla bezenen projede, konut yatırımcıları sadece ev sahibi olmakla kalmıyor ayrıca büyük bir kompleksin parçası olma fırsatını yakalıyor.

Güçlü ortaklık yapısıyla her adımda yükselen kalite standartlarını hedef edinen Tema İstanbul, yaşam kalitesini daha da ileri taşımak amacıyla yeni etap projelerini müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre şekillendirmeye devam ediyor.

MEGA PROJEYE ‘BAHÇE’ ETABI GELİYOR

Tema İstanbul’un ilk etabında sınırlı sayıdaki daireler düzenlenen kampanya ile hızla sahiplerini bulurken, inşası devam eden Bahçe etabında ise satışlar devam ediyor.

Büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen Tema İstanbul Bahçe’de 1+1’den 4+1’e kadar değişiklik gösteren 363 daire yer alıyor. Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanan Tema İstanbul Bahçe’de teslimlerin 30 Haziran 2019 yapılması planlanıyor.

EĞLENCE DÜNYASININ YENİ MERKEZİ TEMA İSTANBUL

2. Etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında toplam 338bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkı yer alacak. Son teknoloji ürünü eğlence üniteleri, açık ve kapalı mekanlarda yer alan kapsamlı oyun alanları, sokak eğlenceleri, festivaller yıl boyu kutlamalarla bütünleşecek ve eğlence anlayışı projenin merkezine yerleşecek.

İçinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine canlılık katacak olan Tema World eğlence parkı; zengin peyzaj alanları, sayısız oyun fırsatları, park ve bahçeleri ile düşlediklerinizi gerçeğe dönüştürmek için tasarlandı. Parkta ayrıca, su ve ışık gösterileri barındıran göletlerin etrafında yeme içme mekânları da yer alacak.2. Etapta hayata geçirilecek Tema World eğlence parkıyla hem çocuklar hem de çocukluğunu yaşamak isteyen yediden yetmişe herkes tüm gün eğlenme fırsatı bulabilecek.

Yılda 20 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2020’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

TEMA’SIYLA ATAKENT’E DEĞER KATIYOR

Şehrin stratejik ulaşım projelerine yakın konumuyla öne çıkan Atakent Bölgesi; hızla devam eden Halkalı-Marmaray ve Kabataş-Mahmutbey-Halkalı Metrosu projeleri ile değerini her geçen gün artırıyor.