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TEM'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

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Sürücüsü öğrenilemeyen 34 FUY 26 plakalı araç bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Recai İ. İdaresindeki 71 AB 855 plakalı tır da duramayarak otomobile, arkadan gelen Ukrayna uyruklu Sazafogreizi B. idaresindeki TOP 01275 Polonya plakalı panelvan araçta tıra arkadan çarptı.

UKRAYNALI SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada Ukrayna uyruklu panelvan araç sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kazaya karışan 34 FUY 26 plakalı aracın sürücüsü otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtığı öne sürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkii Ankara istikametinde trafik kısa süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinde kaldırılması ile trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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