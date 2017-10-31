TEM'de TIR devrildi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
TEM Otoyolu Avcılar mevkii İstanbul istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmazken TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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