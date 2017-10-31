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TEM'de TIR devrildi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Avcılar mevkii İstanbul istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmazken TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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