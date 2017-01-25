Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM'de TIR kazası! Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

TEM otoyolunun Bolu dağı Tüneli kesiminde damacana yüklü tırın kaza yapması sonucu, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden Behlül Atak idaresindeki 06 HB 4047 plakalı damacana yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadük üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü tırda bulunan damacanalar yola dağıldı. Yaklaşık 45 dakika otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna bağlandı.

Yoldaki damacanaların karayollara ekiplerince kaldırılmasının ardından, otoyolda ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Karayolları ekipleri kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından, ulaşımın normale döneceğini bildirdi.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yol kaygandı, kontrolümü kaybedip, bariyerlere çarptım. Tırda yüklü olan damacanalar yola savruldu." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA