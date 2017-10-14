Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM'de TIR, otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Bolu'dan geçen TEM 'de TIR´ın arkadan çarptığı otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında TEM'in Elmalık Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Eruslu yönetimindeki kereste yüklü 16 KLY 40 plakalı TIR, önde giden Baykurt Güner yönetimindeki 34 TG 9873 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan araçtaki 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arkada oturan Fatma Özçelik´in öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Baykurt, Birgül ve Neşet Güner ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırıldı. Fatma Özçelik´in cesedi de Cumhuriyet Savcısının incelemesi  ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
 
Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman askerlerimiz sınıra böyle gitti

Kahraman askerlerimiz sınıra böyle gitti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA