Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM'de zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Kaza TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tansu Bilici'nin kullandığı  aracı iddialara göre başka bir araç sıkıştırdı. Bilici direksiyon hakimiyetini kaybederek Bülent Obut yönetimdeki motosiklete yandan çarptı. Bu sırada arkadan gelen iki araç daha kazaya karıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki Bülent Obut ve eşi Hatice Nalan Obut bariyerlerin arasına savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
 
KADIN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu köprü çıkışında Edirne istikametinde iki şerit yaklaşık bir saat  trafiğe kapandı ve  uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar ambulansa alınırken  Tansu Bilici gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde kadın sürücüyü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice Nalan Obutun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.  Kazaya karışan araçların kaldırılmasında sonra trafik tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Manisa'da 4,9 ile sallandı... Panik anı kamerada

Manisa'da 4,9 ile sallandı... Panik anı kamerada

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA