Temel Karamollaoğlu'ndan Başbakan Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
- AA
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karamollaoğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı.
Karamollaoğlu, görüşmede Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
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