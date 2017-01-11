TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda panik!

TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış mutfak tüpü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.