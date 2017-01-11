Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda panik!

TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide bağlanmış pankart ve pankartın ucundaki mutfak tüpü polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının incelediği şüpheli pankart kaldırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış mutfak tüpü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.
 
TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA