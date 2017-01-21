Tendürek Dağı´nda PKK'ya operasyon
AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.
- DHA
Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan helikopterler Tendürek Dağı'na gitti. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.
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