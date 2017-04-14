TEOG birincisi Hilal kalp krizinden öldü
Balıkesir'de TEOG birincisi 14 yaşındaki Hilal Üstündağ kalp krizinden öldü.
Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu öğrencisi Hilal Üstündağ, TEOG sınavlarında 120 soruyu doğru işaretleyerek TEOG 1'incisi olmuştu. Hilal Üstündağ, çarşamba akşamı evinde rahatsızlanınca ailesi 112 Acil servisini aradı.
Ambulans geldiğinde yaşamını yitirdiği anlaşılan Hilal'in kalp krizinden öldüğü bildirildi.
Küçük Hilal, dün Karşıyaka Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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