TEOG son dakika 2017 haberleri! TEOG yerine hangi sistem gelecek?

TEOG son dakika haberleri ve TEOG yerine gelen yeni sistem nasıl sorularının cevabı merakla araştırılıyor. TEOG 2017-2018 yılında yapılacak mı? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili bir açıklama yapmış ve “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından çalışmalar hızla başladı ve 19 Eylül’de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG sınavının kaldırıldığını duyurdu. Yeni bir son dakika haberi geldi. Bakan Yılmaz, "TEOG düzenlemesi en kısa sürede Bakanlar Kurulu'na sunulup açıklanacak" dedi. TEOG yerine gelecek yeni sistem ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir televizyon kanalında yeni lise eğitim sistemi ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasının ardından üzerinde çalışılan yeni modele ilişkin üç alternatif üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Orta bölümdeki okulların başarı puanına göre olacağı, diğer en üstteki yüzde 5'lik 10'luk oranın da yine başarı puanı esas alınarak çağrılacak çocuklar arasından yapılacak sınavla da yerleştirme olabilir. Ama hiç bu yapılmadan da okulda başarı puanıyla da yerleştirme yapılabilir" dedi. TEOG son dakika haberlerini sizler için derledik.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "TEOG düzenlemesi en kısa sürede Bakanlar Kurulu'na sunulup açıklanacak" dedi.

TEOG YERİNE HANGİ SİSTEM GELECEK?

Yılmaz, NTV'de eğitim sistemine ilişkin soruları yanıtladı.

TEOG yerine uygulanması düşünülen sınav sistemine ilişkin bilgi veren Yılmaz, öncelikle bu ihtiyacın nereden kaynaklandığının bilinmesi gerektiğini bildirdi. Yılmaz, ölçme ve değerlendirmenin testle yapılmasının, öğrenciler arasında yarışa yol açtığını, öğrencilerin 6. sınıftan itibaren sınava hazırlanmaya başladığına değinerek, "Hayatlarının sosyolojik, psikolojik ve fiziksel olarak en çok gelişme yaşadıkları dönemlerinde, öğrenciler adeta bir yarış atına çevriliyor." diye konuştu.

Daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim verebilmek amacıyla TEOG'un kaldırıldığını anımsatan Yılmaz, "Ölçe ve değerlendirme sisteminin imtihan bölümünde sakıncaları ortadan kaldırabilecek bir sistem getirilerek, kamuyona açıklandığında 'gerçekten daha iyi oldu' denilsin diye çalışma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Alternatif yöntemlerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi her lisenin kendi sınavı yapması. Burada, okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan sorularla sınav yapılacak. Sınav sonuçları asıl ve yedek olarak ilan edilecek. İsteyen okullar, başka okulların da sınav sonuçlarını kullanabilecek. Bunun da şöyle bir sakıncası olabilir, 10 binin üzerindeki ortaöğrenim kurumunun sınavlarının çakışmayacağı bir takvim bulabilmek hemen hemen imkansız. Dolayısıyla Kabataş'ın imtihanının olduğu gün Ankara'daki fen lisesinin, aynı zamanda İzmir Bornova Fen Lisesinin imtihanları çakışabilir. Ayrı günler olsa da günler yetmez. Ayrıca, çok fazla soru hazırlanacağı için hatalı soru ihtimali çok fazla."

Böyle bir durumda hatalı sorulara ilişkin uzun yargı süreçlerinin gündeme gelebileceğinin altını çizen Yılmaz, bir öğrencinin bir sınav yerine birçok okulun sınavına girmek durumunda kalabileceğine dikkati çekti. Her okulun kendi sınavını yapması durumunda şehir değişiklikleri nedeniyle de sıkıntı yaşanabileceğini aktaran Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Ola ki çocuğun babası bir yerde devlet memuruydu ya da Van'da oturdukları için burada sınava girdi ve Van'da bir okulu kazandı. Ama 2-3 yıl sonra Ankara, İstanbul'a göç ettiğinde yeni okul onu alacak mı, almayacak mı? Çünkü, o sınava girmedi. Dolayısıyla da liseler arasında da böyle bir değerlendirme farklılığı olabilirdi. O zaman ne yapalım? Öğretmenin değerini artıralım, okulun değerini artıralım. Okulda her dersten üç sınav yapılıyor diyelim. O sınavların objektifliğini sağlayabilmek lazım. Bunun için de soru bankası oluşturmak lazım. Biz, yeni müfredatla birlikte yeni müfredata uygun bir soru bankası oluşturma çalışmalarına başlamıştık. Bir soru bankası olsun ama soru bankası test değildir. Eğer, test derseniz, o zaman insanlarımız yine bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Nedir bu sıkıntı? Kişiler, hem kursta yönlendiriliyor hem de çocuklar tek kelimele cevap vermeye başlıyor, düşünmüyor, sosyal etkinliklerden uzak kalıyor."

Yılmaz ilk kez bu yıl öğrencilerin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin kayıt altına alınarak değerlendirmede etkili olacağını bildirdi. Yılmaz, "Hem dersleri çok iyi olan hem de projeler dahil bu faaliyetlerde bulunan çocuklarımızı diğerlerinden bir adım önde nasıl tutabiliriz diye değerlendirme çalışmalarını başlattık." dedi.

Ölçme ve değerlendirmesiz bir eğitim sisteminin söz konusu olamayacağını vurgulayan Yılmaz, öğrencinin seviyesinin bilinmesi ve buna göre planlama yapılması gerektiğini aktardı. Öğrencinin seviyesinin de bir değerlendirme yapılamadan tespit edilemeyeceğini belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışanla çalışmayanı ayırt etmek gerekmez mi? Verilen ödevleri, projeleri yapanları ayırt etmek gerekmez mi? Dolayısıyla da her öğretmenin sınavı var ve bu sınavlarda diyoruz ki 'Soruları mümkünse sen sorma'. Bir soru bankası oluşturalım. Bu soru bankasından sizler soruları seçin ama bu soru bankaları da yine öğretmenin yanında bir gözlemci olsun, kendi öğretmeniyle beraber de olabilir. Yine kendi öğretmeni de okumasın, objetif not verecek ya. Bu mümkün müdür? Evet, mümkündür. Çocuğun soru kağıdı ve cevap kağıdı alınır. Hemen taranır ve tarandıktan sonra iki ayrı öğretmene de isimliği kapatılmış şekilde göderilir. Öğretmen okur, iki öğretmenden de gelir."

Sınavların değerlendirilmesinde kilit kelimelere dikkat edileceğini anlatan Bakan Yılmaz, sürece ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Bir örnek verelim. 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı'na başlarken Samsun'dan sonra ana güzergahını yazın' dendiğinde, Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresi'nden bahsederse, Sivas Kongresi'nden ve sonra da Ankara'da TBMM'nin açılışından bahsederse, istenilen şeyler köşe taşlarıyla belirlenmiş olur. Dolayısıyla, yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu çoklu değerlendirmeler de olacak. Çocuk analiz yapabilsin, cümle kurabilsin, çocuk kendini ifade edebilsin. Sorularda esas amaç nedir, ne değildir değil, ne dediğinizi ölçebilmektir."

NELER OLMUŞTU?

Bakanlar Kurulu’nun ana gündeminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu nedeniyle 5 gün öne çekilen MGK kararlarının olması bekleniyor. Ancak, edinilen bilgiye göre bugünkü Bakanlar Kurulu’nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve kaldırıldığı açıklanan TEOG yerine getirilmesi planlanan modellerin sunumu da yapılacak. Gündemin durumuna göre modellere ilişkin değerlendirmelerin, Bakanlar Kurulu’nun pazartesi günkü toplantısına kalabileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG’un alternatiflerinin bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söylemişti, ancak yeni model çalışmaları, Erdoğan’ın ABD dönüşüne yetiştirildi.

Eğitim kulislerinde farklı modeller tartışılmıştı. Bunlar arasında, kendi alanında yüzde 5’lik başarı dilimindeki öğrencilerin merkezi sınavla talep gören okullara yerleştirilmesi, geriye kalanlara adrese dayalı kayıt yapılması; ortaokul notları doğrultusunda liselere sınavsız yerleştirilme ve her okulun kendi sınavını yapması konuşulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG’un yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, yeni getirilecek sistem üzerinde çalışma yapıldığını belirtirken, bakanlık tarafından yeni sisteme ilişkin çalışma grubu da oluşturuldu. Bu hafta bakanlık yetkilileri ile özel okul temsilcileri yeni sistemle ilgili toplantı yapacak.

Buna göre tüm liseler A, B, C olmak üzere 3 standarta ayrılacak. Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray, İzmir Fen, Kartal İmam Hatip gibi bazı Anadolu ve Fen liselerinin akreditasyonu ‘A standart’ olacak. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Lisesine dönüştürülen düz liseler ise ‘B standardı’yla akretide edilecek. Meslek liseleri ile teknik meslek liseleri ise ‘C standardı’ kapsamında yer alacak.

Ortaöğretimden liseye geçiş ve yerleştirme sistemi de bu standartlara göre yapılacak. MEB yine TEOG gibi merkezi bir sınav yapacak. Ancak 3 okul standardı için ayrı ayrı baraj puanı olacak. Örneğin A standardındaki liselerin baraj puanını geçen öğrenci, internet üzerinden bu akreditasyona sahip istediği okula başvuru yapabilecek. Başvuru, ilgili okul tarafından öğrencinin merkezi sınavda aldığı puana, ortaokul başarı ortalaması, yetenekleri ve katıldığı sosyal faaliyetlerden aldığı puanlar da belli oranda yansıtılacak. Toplam puan yerleştirmede esas alınacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar bakanlığın masasındaki ilk alternatifin ‘Liselere Giriş ve Yerleştirme Programı’ olduğunu belirterek sistemin detaylarını açıkladı. A, B, C standına ayrılacak fen, Anadolu, İHL sosyal bilimler, meslek liseleri ile teknik liseler için merkezi bir sınav yapılacağını kaydeden Oktaylar, yerleştirmede sınav puanına ek olarak öğrencinin performansıyla ilgili notların da belirleyici olacağını belirtti. Oktaylar, puan hesaplama ve yerleştirmenin nasıl olacağını şöyle anlattı: “İlk olarak lise geçiş sınavı puanı belirleyici olacak. Her liseye başvuru için bir taban puanı belirlenecek. Sorular yeni öğretim programındaki kazanımlar ve konular üzerinde çoğunlukla açık uçlu sorulardan oluşacak. Soruları MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi hazırlayacak. Ayrıca ortaokul başarı ortalaması, bilim, edebiyat, matematik, kültür-sanat, müzik ve spor alanlarındaki etkinlikler, belge, ödül, madalya, kupa ve sertifika gibi referanslar da etkili olacak. Bu referanslarla birlikte kulüp etkinlikleri, proje çalışmaları ve bilimsel çalışma örnekleri üzerinden de ağırlıklandırma yapılacak. Öğrenciler merkezi sınavdan sonra bu referans belgeleriyle birlikte tercih etmek istediği liselere internet üzerinden başvuracak.”

TEOG KALKTI MI?

19 Eylül'de bir son dakika açıklaması geldi ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde TEOG sınavının yapılmayacağı açıklandı. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı.Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin TEOG ile ilgili sorularını yanıtladı. TEOG sınavının kaldırıldığını açıklayan Bakan Yılmaz şunları söyledi: "TEOG'un kaldırılması da Türkiye'nin önünün açılması. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk yani. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz. Etüd merkezleri ne kadar artmıştı değil mi? Niye arttı? TEOG yüzünden arttı. Evladının yarış atı konumuna girmesini hangi aile ister? Biraz sevin, biraz sayın... Son sözümüz şu. Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye'yi hep beraber 21'nci yüzyıla taşıyacağız."

MEB VE ÖZEL OKUL TEMSİLCİLERİ TOPLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni liseye geçiş sistemine ilişkin çalışma grubu oluşturuldu. Yeni sisteme ilişkin bu hafta bakanlık yetkilileri ile özel okul temsilcilerinin bir toplantı yapacağı duyuruldu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "TEOG denen sistem kalktı. Yeni bir sistem gelecek. Bazı okullar kendi yapacakları sınavla öğrenci alacak. Bunu da biliyoruz. Söz konusu sınav da bakanlık tarafından hazırlanacak. Yarın taslak bir metnin çıkmasını bekliyoruz."diye konuştu.

TEOG SON DAKİKA HABERLERİ

24 TV'de bir programda canlı yayına katılan MEB müsteşarı Yusuf Tekin TEOG ile ilgili soruları cevapladı. Tekin yaptığı açıklamada, "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Konuşmasının devamında Tekin, "[TEOG'da seçenekler] Sınavsız bir modelin altyapısı oluşturulacak" dedi. Tekin, "Sınavsız model seçeneği değerlendiriliyor" sözleri ile açıklamasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu. TEOG'un kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başbakan'la bu konuyu görüştük. Uygulanması konusunda bir mani yok. Adımların atılması mümkün' dedi. Konuşmasının tamamı şu şekilde, "Dün sayın Başbakanla bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda bir mani yok, çok basit bir konu. Hemen bu adımın atılması mümkün.Temenni ediyorum ki süratle bu konu ülke gündeminden çıkar. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yöntemlerinin önünü açmamız çok daha isabetli olacaktır. Okullardaki atılacak adımlardır, gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak adımlara yönelik atılacak adımlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Eylül’de saat 15.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı’ndaki çalışma ofisine geçti. Başbakan Yıldırım da Vahdettin Köşkü’nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabulünden sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’a TEOG sunumu yaptı. Bakanlık bürokratları da yeni yol haritasının neler olabileceği üzerine çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının tam metni şu şekilde:

“Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.”

Burada kimse kitabını defterini böyle uygun şartlarda alamıyor ikinci el eskiden ve fiyatlara milyonlar. Biz geldik ilk nereden başladık 6 sıfır attık 10 milyon 10 liraya düştü. Bunu da aştık dedik ki ikinci el kitap niye olsun. Onu biz yaşadık, abilerimizden teksir kağıdı ile çekilmiş kitap alıyorduk. Abilerimizden belli bir ücret karşılığı alırdık. Fakat biz dedik ki bu çileyi çektirmeyeceğiz. Onun için okullar başlarken bizler kitapları sıraların üzerine 0 kilometre ve ücretsiz koyduk ve kuşe kağıt, birinci hamur kağıt alabiliyorlar. Acaba şu anda genç nesil bizim yaşadıklarımızı annelerine babalarına sorsalar.

Şimdi böyle bir şey yok. Ülke her yönü ile refaha kavuştu. Okullarımızın kalitesi fiziki olarak her şeyi ile biz 70 bin derslik 15 seneye sığdırdık. Şu anda Türkiye'de 20 kişilik sınıflar var. Biz eğitimi birinci sıraya çıkardık. Yatırımlar gerekiyordu ona başladık, en fazla kadroyu eğitime öğretmenlerimize ayırdık ve ciddi anlamda alımlar yaptık. Okullarımızda asla boş ders olmasın. Bunun çalışmalarını da Milli Eğitim Bakanlıklarımız sürekli yapıyor ama az önce yaşadığımız şu ikinci el falan bunları hamdolsun ortadan kaldırdık.”