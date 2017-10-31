TEOG yerine ne geliyor? LGS ne zaman uygulanacak?

TEOG yerine ne geliyor? MEB'in hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunduğu yeni modelde, Türkiye'nin en iyi okulları, Proje Okulları kapsamına alınacak. Proje Okulları'na, tüm Fen ve Sosyal Bilimler liseleri ile en başarılı Anadolu, İmam Hatip, Spor ve Sanat liseleri dahil edilecek. Proje Okulları Sınavı'na isteyen her öğrenci girebilecek. Okul başarı puanının etkisi olmayacak. Bu okulların toplam kontenjanının yaklaşık 100 bin olduğu ve 8'inci sınıf öğrencileri içinde yüzde 8'lik payı aldığı belirlendi. Bakanlığın proje okullarına kayıtta da yatılı olmayan okullar için adrese dayalı sistemin uygulanacağına karar verdiği öğrenildi. Proje okullarında üniversitelerden öğretim üyeleri, profesörler okul müdürü olacak. müdürler ve öğretmenler doğrudan Milli Eğitim Bakanı tarafından atanacak. Sınav dışında kalan yüzde 92'lik öğrenci için adrese dayalı kayıt sistemi geçerli olacak. Öğrenci yaşadığı şehirde bakanlık tarafından belirlenen bölge içinde isteği okul türüne göre istediği okula kayıt yapabilecek. Teog güncel haberlerini sizler için derledik…

SORU HAVUZU DEVREYE GİRİYOR

Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak.

BU SENE SON MERKEZİ SINAV OLACAK

Bu sene LGS'ye geçiş için yeni sistemle eski sistemin karışımı bir yapı olacak. Buna göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri merkezi sınavdan alacakları puanın %70'i ve diploma notunun %30'u ile elde edilecek puan ile Fen Lisesii, Sosyal Bilimler Lises ve Proje okullarna yerleşecekler. Bu okulların kontenjanları dolunca kalanlar diploma notlarına göre meslek lisesi, imam hatip ve diğer liselere yerleştirilecekler.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

LGS'de öğrencilerin yıl sonu not ortalamasını belirleyecek sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru havuzundan olacak. MEB'in hazırlayacağı soru kitapçıklarından rastgele seçilecek kitapçıklarla İl Milli Eğitim Müdürlükleri sınav yapacaklar. Kullanılan kitapçık da LGS'den çıkartılacak böylece aynı sorular hiçbir zaman kullanılmayacak. Bu sınavlarda sorulacak sorular için açık uçlu sorular da olacak. Test soruları otomatik okunacak. Açık uçlu sorular ise sınav kağıtlarındaki isimler gizlenerek iki öğretmene teslim edilecek.

BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK

Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi’nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.

MERKEZİ SINAV KALDIRILDI

Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS’de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.

NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME

Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK

Sistem, testleri otomatik olarak okuyup puanını verirken, açık uçlu soruların cevaplarını öğrencilerin isimlerini gizleyerek iki öğretmene gönderecek. Bir öğretmen ne kadar öğrencisi varsa o kadar sınav sorusuna cevap verecek. Cevap anahtarında yanlış, az doğru, doğru şeklinde seçenekler olacak. İki öğretmen de aynı puanı verirse öğrencinin notu otomatik olarak sisteme geçiyor. Ancak iki öğretmen farklı cevap verirse üçüncü öğretmene kontrol ettirilecek. Üçüncü öğretmen hangisi ile eşleşirse o puan sisteme girecek. Veliler, bir hafta sonra çocuklarının aldığı puanı elektronik sistemde görebilecek. Özel okullardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını da devlet okullarındaki öğretmenler okuyacak. Böylece özel okulda kopya verme, kayırma da ortadan kalkmış olacak.

KOPYA İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Aynı sınıfta sınava girecek olan öğrenciler için şıkların yerleri ve sorular da karıştırılacak. Sınava farklı okullardan öğretmenlere gözetmenlik yapacak. Sınav kitapçığının ön yüzünde test soruları olurken arka yüzünde açık uçlu sorular olacak. Sınav bittikten sonra öğretmen cevap kağıdını makinede tarayarak sisteme kaydedecek.

Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

* Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

* Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

* Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.

LGS ÖNÜMÜZDEKİ SENE UYGULAMAYA GEÇİYOR

* LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak.

* 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

* Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

* Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

* Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

* Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.

EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan en büyük sıkıntı öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konusuydu. Bakanlık yeni sistemde bunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce öğrenciler aynı ilçede bulunduğu için evinden uzak okula gitme sıkıntısını yaşarken yeni sistemde öğrenci evine en yakın okulu tercih edecek. Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse, ikinci tercihine göre yerleşecek.

"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU"

Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, "Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SADECE SINAVA ENDEKSLİ OLMAMALI"

Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerimizde bugünlerde sınav sistemine yönelik bir değişikliğe gidildi ve sistem basitleştirildi. Sınavlar bir günde iki oturum halinde tamamlanacak. Böylece sınav stresi biraz daha azalacak. Üniversitelere giriş sadece sınava endeksli olmamalı. Bütün kaderimiz o güne bağlanmamalı. Ortaokuldan liseden itibaren oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı.

İşte TEOG'un yerine gelecek yeni sistem;

ÜNİVERSİTE SINAVI SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Üniversite girişi sınav stresinin azaltılması lazım. Mezun olan sayısı da aynı üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Herkes 18 Mart'a gitmek isterse orada sorun başlıyor.

TEOG YERİNE SİSTEM ARAYIŞI

Bunu öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu stres var. 4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek fen bilimlerine mi imam hatip'e mi gidecek. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma 'Dede TEOG kalktı ne güzel' Kızım senin ne işin var TEOG'la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?