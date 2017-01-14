Tepkiler büyüyor! Çocuk tacizi skandalında CHP'den ses yok

Küçük yaştaki kız çocuklarını taciz ettiği belirlenerek cezaevine gönderilen R.M'nin TBMM’deki oylamada AK Partili Fatih Şahin’in burnunu kıran CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile yakın arkadaş olduğu ve CHP'li Kara'nın sapık arkadaşının olayını örtbas etmesine dair basında yapılan haberler gündeme oturdu.

Gündeme getirilen haber sonrası başta tacizcinin arkadaşları olan ve AK Partili Şahin'i yumruklayarak burnunu kıran provokasyoncu Niyazi Nefi Kara ve Gürsel Tekin olmak üzere hiçbir CHP'li vekilden açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapılmaması büyük tepkilere de neden oldu.

Skandala sessiz kalan CHP'ye yönelik tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları #CHPedofili ve #TecavüzcüCHPKapatılsın hashtagleriyle TT oldu.