"Tercih' mührünün kullanımına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor

Seçmenlerin 16 Nisan'daki halk oylamasında, "Tercih" mührünü, oy pusulasında "Evet" veya "Hayır" yazılarının tam üzerine denk gelecek şekilde basmaları halinde oyların geçersiz sayılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, yazıların üzerine gelse dahi tek bir alanın işaretlenmesinin yeterli olduğu vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin halk oylamasında "Tercih" mührünü oy pusulasında "Evet" veya "Hayır" yazılarının üzerine basmamaları gerektiği, yoksa oylarının geçersiz sayılacağı yönünde asılsız ve yanlış haberler dolaştığı belirtildi.

Birleşik oy pusulasında "Evet" için beyaz, "Hayır" için kahverengi bölümler ayrıldığı anlatılan duyuruda, "Tercih" mührünün yazının üstüne denk gelse dahi, bu bölümlerden sadece birine basılmasının yeterli olduğu kaydedildi.