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Terör, Almanya’nın himayesinde! PKK’lılar Düsseldorf’ta polis eşliğinde yürüdü

Terörle mücadelede sınır tanımadığını her fırsatta dile getiren Almanya'dan bugün gelen görüntü, hiç şaşırtmadı.

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Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak üzere sokağa çıkan terör yandaşlarına Alman hükümetince özel polis kalkanı görevlendirildi.

ALMANYA PKK, FETÖ, DHKP-C’NİN ANAVATANI OLDU

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a kapılarını ardına kadar açan Almanya Dündar'a ayrıca oturma izni vermişti.

 

OSMANLI BAYRAĞINA YASAK, PAÇAVRALARA SERBEST

Almanya’nın Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı sancağı Fürth Belediyesince yasaklandı.

 

Suriyeli mülteci Modamani Facebook’u mahkemeye verdi

 

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