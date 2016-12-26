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Kulp Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Sürer Baran, hakkında çıkartılan 'gözaltı kararı' nedeniyle evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Kulp Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında "gözaltı kararı" çıkartılan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Sürer Baran'ın Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baran, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evinde arama da yapılan Baran, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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