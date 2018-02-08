Terör örgütü PKK'nın gasp ettiği 100 dönümlük arazi tekrar devlete kazandırıldı

Bulanık Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Hacı Arslan Uzan, yaptığı hizmetlerle Bulanık halkının gönlüne taht kurarken, terör örgütleri tarafından gasp edilen arazileri de yeniden devlete kazandırarak, vatandaşın hizmeti için değerlendirdi. 2014-2015 yıllarında kepenk kapatmalar, haraç kesmeler ve devletin arazilerinin gasp edilmesine, göreve geldikten sonra 'dur' diyen Uzan, bölgede devlete olan güvenin arttığını söyledi.

"Vatandaş huzur istiyor"

Vatandaşın huzur ve güven istediğine dikkat çeken Uzan, "Vatandaş huzur istiyor. Geçmişte maalesef kepenk kapatma olayları, örgüt cenazelerine katılım zorunluluğu, haraç kesmeler insanları kendi içine hapsetmiş durumda. Ailesi ile dışarı çıkmıyordu, özellikle bir kadın dışarı çıkmaktan imtina ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada devletimize olan güven arttı. Yapılan hizmetler görünüyor ve vatandaş da şu ana bir huzur ve refah içerisinde, bundan dolayı özellikle bayanlarımız dışarı çıkıp alışveriş yapabiliyorlar. Bu kesinlikle huzur ve güven ortamından kaynaklı bir durum. Bu süreç böyle devam ettikçe, bunun daha da iyi olacağına vatandaşın memnuniyet düzeyinin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

"PKK yandaşlarına işgal için göz yumulmuş"

Tescil harici alanların 18. Madde uygulaması yapılarak hazineye kazandırılması gerektiğini ifade eden Uzan, "Bunlar belediyece yapılmadığı için kendisini o siyasi ideolojinin yandaşı olarak gören kişiler ‘ben güçlüyüm, ben istediğim gibi buraya binamı yaparım, çevresini çeviririm, kendi mülkiyetim, tasarrufunda bulunurum’ gibi bir algı oluşmuş ama biz dedik ki; hayır, sen bunu yapamazsın, senin mülkiyetin değil istediğin gibi tasarrufta bulunamazsın. Bu belediyenin eksikliğinden dolayı, yoksa burası devletin arazisi ve tamamen kendi yandaşlarına bunun yapılmasına göz yumulmuş" diye konuştu.

"Gasp edilen 100 dönümlük arazi tekrar devlete kazandırıldı"

Malazgirt yolundan Güllüova yol ayrımına kadar olan bölümün tamamen işgal edildiğini hatırlatan Uzan, "Hazine arazisine giren konutların ilgili şahıslarına diyeceğiz ki, hazine arazinde tecavüz ettiğin alanı git devletten satın al. Parasal olarak bir değerlendirme yapmadık, ama buralar çok değerli alanlar. Yaklaşık olarak 100 dönümlük gasp edilen arazi tekrar devlete kazandırıldı. Adamın 1 metrekare arsası yok ama gelmiş üç katlı binasını dikmiş, tandırını yapmış, etrafını kapatmış. Biz de diyoruz ki olmaz, sen neye göre yaptın bunu. Çoğunluğu teröre müzahir şahıslar var. Biz de bunu engellemeye çalışıyoruz" dedi

"Eşitlik ve adaletle hakkı teslim ediyoruz"

Arazilere tecavüzde bulunan herkese eşitlik ve adaletle yaklaştıklarını kaydeden Uzan, "Bizim park yaptığımız yerde adam bize teşekkür etti. Çünkü biz sadece o adama uygulamıyoruz. Malazgirt yolundan başlayıp da yukarı kısma kadar önümde kim varsa, tecavüzde bulunmuşsa hepsine aynı politikayla, eşitlikle ve adaletle uyguladığımız için hakkı teslim ediyor. Aynı zamanda onları da mağdur etmiyoruz. Mesela binasının yarısı hazine mülkiyetine girmiş. Biz diyoruz ki senin bu alanın hazineye girmiş, git hazineden bu alanı satıl al. Hazineye çevireceğiz ama gidip orayı satın almasını sağlayacağız. Bir nevi kendisi içinde iyi bir şey yapmış oluyoruz. Ev sahibi oluyor ve tecavüzü de engellemiş, kendisinin mülkiyet sorununu da çözmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.