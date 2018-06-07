Terör mağdurları evine kavuşuyor

Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan ihya çalışmaları, hızla sürüyor.

11 BİN KONUT YAPILIYOR

Evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için inşa edilen 6 bin 532 konut hak sahiplerine teslim edilirken, yapımı süren 10 bin 300 konut ve 700 iş yerinde fiziki gerçekleşme yüzde 65’e ulaştı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2016 ve 2017’de terörün, başta kent merkezi olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil ilçelerine büyük zarar verdiğini belirterek, devletin bu zararları hızla karşılamak için büyük kaynak aktardığını söyledi.

Terör örgütü PKK’nın tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu il genelinde yaklaşık 8 bin konut ve iş yerinin zarar gördüğünü dile getiren Aktaş, “Bunlardan, onarılması mümkün olan 35 bin civarındakinin hasar bedelleri, vatandaşa onarımı için nakit ödendi. Onarılma şansı olmayan yaklaşık 14 bin konut ve iş yeri de yıkıldı. Küçük ölçekli hasarlara ilişkin ödeme, nakit olarak hak sahiplerine yapıldı. Büyük hasarlı olan yaklaşık 11 bin konut ve iş yerinin yapımı devam ediyor” dedi.

3-4 AY İÇİNDE BİTİYOR

Aktaş, konutların 10 bin 300’ünün ihalesinin yapıldığını ve inşasının sürdüğünü, inşaatların yüzde 65’inin tamamlandığını kaydetti. Şırnak merkezde 9 noktada 5 bin 731 konut ve 314 iş yerinin yapımında sona gelindiğini anlatan Aktaş, “Konutların büyük kısmı TOKİ tarafından yapılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası’nın da inşa ettiği konutlar var. Konutlarımız son derece sağlıklı, modern şartlarda yapılıyor. Bunların bir kısmında vatandaşlarımız yerleşti, oturuyor. İstanbul, Ankara’daki konutların standardında olacak” dedi.