Terör örgütlerinin dezenformasyonlarına sosyal medyada tepki

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu ile yandaşlarının başka ülkelerde, farklı zamanlarda gerçekleşen olaylara ilişkin görselleri, harekat kapsamındaymış gibi Türkiye ve dünya kamuoyunu yanıltmak için yürüttükleri kara propaganda üzerine, gerçeklerin ortaya konulduğu bir kampanyaya öncülük etti.

None of the photos that has been used by PKK-PYD-YPG about the #OperationOliveBranch is reflecting the truth.#FakeNews pic.twitter.com/YP6IwBje4K