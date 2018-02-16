Terör örgütlerinin dezenformasyonlarına sosyal medyada tepki

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu ile yandaşlarının başka ülkelerde, farklı zamanlarda gerçekleşen olaylara ilişkin görselleri, harekat kapsamındaymış gibi Türkiye ve dünya kamuoyunu yanıltmak için yürüttükleri kara propaganda üzerine, gerçeklerin ortaya konulduğu bir kampanyaya öncülük etti.

None of the photos that has been used by PKK-PYD-YPG about the #OperationOliveBranch is reflecting the truth.#FakeNews pic.twitter.com/YP6IwBje4K — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 15 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ziyaretinde bir gazetecinin, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyada dolaşıma sokulan kara propaganda ürünü fotoğrafları göstermesi, bu etiket başlığında yapılan paylaşımları daha da artırdı.

8 dilde hazırlanan görsellerle "Tuzağa Düşme" mesajı

Sosyal medya kullanıcıları, "Zeytin Dalı Harekatı'na karşı yapılan yalan haberlere karşı uyanık olun/farkında olun." mesajı üzerinden Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) 8 farklı dilde hazırladığı görselleri paylaştı.

#FakeNews etiketiyle paylaşımda bulunanlar, terör örgütlerinin dezenformasyonlarına da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca hükümet üyesi bakanlar ile dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da İngilizce ve Türkçe mesajlarla kampanyaya katıldı.

Terör yandaşlarının çabalarını boşa çıkarmak, harekatın bölge ve dünya kamuoyu tarafından doğru bilinmesini sağlamak amacıyla Anadolu Ajansı (AA), TRT ve BYEGM uzmanlarınca tespit edilen ve tüm dünyada dezenformasyon içerikli paylaşımlarda kullanılan görsellerin gerçek yer ve zamanlarını gösteren bir çalışma başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmada, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar 8 ayrı dilde, "Tuzağa Düşme" mesajıyla "gerçek" ve "dezenformasyon" halleriyle ele alınmıştı.