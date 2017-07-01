Terör örgütlerinin finansmanına Pendik'te darbe vuruldu

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sınırları içinde tütün ve sigara satışı yapan 500’e yakın iş yerine müşterek denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde bandrolü, satış belgesi ve faturası bulunmayan 6 bin 713 paket kaçak sigaraya imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 23 iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken 14 iş yeri hakkında da Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunularak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, denetimler sonucunda yurda kaçak yollardan sokulan, gelirinin büyük çoğunluğu terör örgütlerinin finansmanında kullanılan sigara ve tütün mamulleri ele geçirildiğini belirterek, "İlgili mevzuat gereği sigara ve tütün ürünlerinin satışı, ruhsatlı işletmelerin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alacakları izin belgesiyle yapılabilir. Kaçak olarak yurda sokulmuş olan sigara ve tütün ürünleri hem ülke ekonomisine büyük bir zarar vermekte hem de tükenmişlik içerisinde bulunan terör örgütlerinin finansmanında önemli bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Bu nedenle bunların tercih edilmemesi, tespit edilmesi halinde Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi önemli bir vatandaşlık görevidir" dedi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerin aksatılmadan etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirten Başkan Şahin, Pendik’te açık tütün satışı ile ilgili ruhsatlandırılmış işletme olmadığını, açık tütün ve kaçak sigara satışı yapılan işletmelerle ilgili vatandaşların sosyal medya dahil tüm iletişim kanallarının yanı sıra 444 81 80’e yapacağı ihbar ve şikayetlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.