Terör örgütlerinin nefesi kesildi

2017’de PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKPC terör örgütlerine karşı toplam 73 bin 830 operasyon düzenlendi. Operasyonların 52 bini PKK’ya, 20 bini ise FETÖ’ye karşı yapıldı. Şehirlerde ve kırsalda düzenlenen operasyonlarda 86 bin 410 kişi gözaltına alındı. Ocak ayından bu yana 123’ü sözde üst düzey 2140 terörist etkisiz hale getirildi.

675 eylem engellendi

Şehit General Aydoğan Aydın’ın planladığı operasyonlarla teröristler inlerinde tespit edildi ve 1505 sığınak ve barınak yerle bir edildi. Başarılı istihbarat çalışmalarıyla 675 terör eylemi amacına ulaşamadan engellendi. Bunların 7’sinin bombalı araç, 3’nün ise canlı bomba olarak planlandığı belirlendi. Engellenen terör saldırılarının 661’nin bölücü örgüt PKK, 10’nun DEAŞ, 4’nün de DHKP-C terör örgütü tarafından planlandığı tespit edildi.

Katılım 30 yılın en düşük seviyesinde

PKK terör örgütüne katılım, 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Operasyonlardaetkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak devlete teslim olan militanlarla birlikte, terör örgütü PKK’nın yurtiçindeki terörist sayısı önemli ölçüde azaldı.

Müttefik ülkelerin silahları bulundu!

Teröristlerin inlerinde yapılan aramalarda 3971 silah, 1330 mayın, 3488 el bombası, 115 ton patlayıcı, 833 bin mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında müttefik ülkelere ait olan silahlar ise dikkat

çekti. Terör mücadelede atılan kararlı ve etkili adımlar bölücü terör örgütüne katılımları da bitme noktasına getirdi.

- Son 1 haftada 1187 operasyonda aralarında “Aranan Teröristler Listesi”nde yeşil kategorideki “Ferhat Yılmaz” kod adlı teröristin de olduğu 28 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Akşam