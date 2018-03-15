Terör örgütü DEAŞ Irak'ta ordu güçlerine pusu kurdu: 7 Irak askeri hayatını kaybetti
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
- AA
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının, Enbar'ın merkezi Ramadi'ye bağlı Rutbe ilçesinin kırsal alanında ordu güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
Saldırı sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Duleymi, çıkan çatışmada ise 9 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Irak-Suriye sınırı üzerinde DEAŞ'ın askeri varlığı devam ediyor.
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