Terör örgütü DEAŞ Kandil'de

Sincar'ı ikinci Kandil yapma yolunda hızla ilerleyen örgüt, şimdi de DEAŞ'lı diyerek esir aldığı Arapları örgüt saflarına katıyor. Bağdat yönetiminden destek alan terör örgütü, Kandil'e kaçırdığı Arap milislere silahlı eğitim verdikten sonra bunları Sincar'a getirip silahlandırıyor. Basında iki örgüt arasındaki militan transferi daha önceden gündeme gelmiş ve PKK'ya 2 bin DEAŞ'lının katıldığı ileri sürülmüştü. Sözkonusu iddiaları doğrulayan Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Halil Şivan şunları söyledi:

EZİDİ ÇOCUKLAR DA VAR

“PKK Şengal'den çıkacağını söyledi ama henüz bir adım atmış değil, Irak hükümetinden destek alarak Şengal'e zarar veriyor. Şengal halkı PKK'nın çıkmasını istiyor. PKK, esir aldığı Arap DEAŞ'lıları önce Kandil'e götürüp eğitiyor, sonra da Şengal'e kendi denetimindeki bölgede silahlandırıyor. 2-3 gün içerisinde 12 kişi öldürüldü. Bunlardan 1'i Peşmerge, 11'i de sivildi. Bölge halkı cinayetleri PKK'nın işlediğini söylüyor. Örgüt Ezidi çocukları da kandırarak silahlandırıyor. PKK 100'den fazla Ezidi çocuğu kandırıp Kandil'e götürmüş. Bu çocukların çoğunun yaşları çok küçük.” (Yeni Şafak)