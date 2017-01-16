Terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 146’ıncı gününde havadan ve karadan icra edilen harekatlarda toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 146’ıncı gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklamada yaptı. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyap ve Kabr al Mukri’nin ele geçirilmesine yönelik planlı harekatının icrasına devam edildiği belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 6 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 933 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.