Terör örgütü DEAÞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), Fýrat Kalkaný Harekatý'nda 23 DEAÞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiðini, DEAÞ terör örgütüne ait 3 bombalý aracýn ise imha edildiðini açýkladý.

TSK, Fýrat Kalkaný Harekatý'nýn 156. gününde meydana gelen geliþmeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK’dan yapýlan açýklamada, gün içinde icra edilen harekat kapsamýnda tespiti yapýlan 23 DEAÞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiði, DEAÞ terör örgütüne ait 3 bombalý aracýn imha edildiði kaydedildi. Açýklamada, “Muhalif unsurlardan oluþan Özel Görev Kuvvet Gruplarý tarafýndan bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadýyla yürütülen Fýrat Kalkaný Harekatý, karadan ve havadan yoðun ateþ desteði ile devam etmektedir. Hedef tespit vasýtalarý ile tespit edilen 206 DEAÞ terör örgütü hedefine ateþ destek vasýtalarý ile atýþ yapýlarak bölgedeki terörist gruplarýn faaliyetleri baský altýna alýnmýþ; DEAÞ terör örgütü mensuplarýnca kullanýlan bazý barýnma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarý imha edilmiþtir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafýndan Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen 24 DEAÞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatý sonucunda barýnma maksadý ile kullanýlan 19 bina, 1 adet 57 mm top, 1 bakým-onarým atölyesi, 1 gözetleme yeri, 1 karargah binasý ve 1 cephanelik imha edilmiþtir. DEAÞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saðlayan patlayýcý madde tespit ve imha timlerimiz tarafýndan 60 EYP imha edilmiþ, harekatýn baþýndan bugüne kadar çoðu tuzaklanmýþ 3 bin 209 EYP ve 55 mayýn kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiþtir” denildi.