Terör örgütü DEAŞ'a mart ayında da göz açtırılmadı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.



DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.



Terör örgütlerine karşı etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı. Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu.



Polis, jandarma ve hudut birliklerinin mart ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.



Mart ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemlerini başarılı çalışmalarla engelledi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 245 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.



Mahkemeye çıkarılan 51 örgüt mensubu tutuklandı; zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise işlemleri sürüyor.



Mart ayındaki bazı operasyonlar



İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında Sakarya, Nevşehir ve Gaziantep'te gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Deyrizor şehrinde DEAŞ örgütüne bağlı sözde cellat olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren U.H, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 19'u gözaltına alındı.



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15'i Suriye uyruklu 19 şüpheliden ikisi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Ahmed K'nin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın "tankçısı" olduğu iddia edildi.



İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 21 şüpheli yakalandı.



Ankara'da DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ üyelerinin eylem hazırlığında olduğu değerlendirilirken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.



Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 18'i tutuklandı.



İstanbul, Kocaeli, İzmir, Samsun, Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Vatfa D'nin terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki kadın infazcısı olduğu, 14 yaşındaki kızının YPG/PKK'ya katıldığı öne sürüldü.



DEAŞ'lıların yargılanma süreci



DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken örgüt üyeleri, Türk adaleti önünde hesap veriyor. Geçen ay görülen duruşmalarda çok sayıda örgüt üyesi hapisle cezalandırıldı.



Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeki demokrasi nöbetine yönelik bombalı eylem düzenleyeceği iddia edilen tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.



Kırşehir'de, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.



Hatay'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 12 yıl, diğerleri beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.



Kocaeli'de, ikisi Türkmenistan uyruklu tutuklu 8 sanık, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.



DEAŞ'ın AVM'ye bombalı saldırı girişimi iddianamesi kabul edildi



Bayrampaşa'daki Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'ne, 28 Ekim 2017'de terör saldırısı hazırlığındayken yakalanan 4 DEAŞ'lı teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, eylem hazırlığında bulunan 4 DEAŞ'lı terörist hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ellişer yıla kadar hapis cezası istendi.



Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt üyelerini evlerinde sakladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz bir sanığın tutuklanmasına karar verdi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5’i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Telafer emiri" ve kardeşinin yargılanmasına başlandı.



Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimat doğrultusunda kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla aralarında başka bir suçtan tutuklu yargılanan Oğuzhan Korkmaz'ın da bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Aynı kentte, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.



Terör örgütü DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen iki genç kadın ile gözaltına alınan eski bir polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçtan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.



Kilis sınır hattında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Rusya uyruklu Dzhamaleil Gagiev'in yargılanmasına devam edildi.



Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.



Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.



Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırdığı gerekçesiyle 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan ile DEAŞ operasyonunda yakalanan bir şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.