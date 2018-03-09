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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 21 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 12 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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