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Terör örgütü DEAŞ’ın celladı Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki sözde celladı olarak bilinen şahıs polis tarafından yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, Suriye’nin Deyrizor şehrinde terör örgütü DEAŞ’a bağlı sözde cellat olan Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi Suriye uyruklu U.H.’yi düzenledikleri operasyonla Şanlıurfa’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan sözde celladın örgüt adına çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bildirildi. Örgüt mensubu sözde cellat ile bir üye sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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