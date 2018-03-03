Terör örgütü DEAŞ’ın celladı Şanlıurfa’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, Suriye’nin Deyrizor şehrinde terör örgütü DEAŞ’a bağlı sözde cellat olan Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi Suriye uyruklu U.H.’yi düzenledikleri operasyonla Şanlıurfa’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan sözde celladın örgüt adına çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bildirildi. Örgüt mensubu sözde cellat ile bir üye sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi