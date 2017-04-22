Terör örgütü DEAŞ'ın katliamcısı çocuk kurye kullanmış

Ankara Gar saldırısı faili olarak aranan örgütün sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’in, çocuk kurye kullanarak “patlayıcıları getirttiği, eylemciyi olay yerine gönderdiği, diğer örgüt üyeleriyle haberleşmeyi sağladığı” belirlendi. İddianamede, suça sürüklenen çocuk olarak ifadesine yer verilen 12 yaşındaki H.N.Ç., nasıl kuryelik yaptırıldığını şöyle anlattı:

‘PARKA PARA GÖMDÜM’

“Patlamadan 3-4 gün önce Ali Çalıkuşu (canlı bombayı olay yerine götüren) eve geldi, tişörtünü ve pantolonunu çıkardı, motosiklet kaskını kırdı, çöpe attı, birkaç gün sonra yakalandı. Kardeşi Mehmet Çalıkuşu (örgüt üyeliğinden tutuklandı) bana ‘Cebael’e gitmemi, Ali’nin yakalandığını söylememi istedi. Cebael’in evine gittim, anlattım. Cebael, kâğıda bir şeyler yazarak verdi, okumadan götürmemi istedi. Birkaç gün sonra Mehmet Çalıkuşu, beni tekrar Cebael’e gönderdi. Evine gittiğimde bir miktar para verdi, Mehmet Şahin Erğan’a (tutuklu örgüt üyesi) götürmemi ve dürbün almasını söylememi istedi. Erğan’ın verdiği dürbünü Cebael’e teslim ettim.

Cebael bir tomar para verdi, söylediği gibi Şehreküstü parkında bir ağacın bir metre kadar ilerisine gömdüm. Yerin fotoğrafını çektiğim telefonu Cebael’e verdim, o da fotoğrafı birine gönderdi.

‘BİR KÜRT DÜĞÜNÜ DAHA BUL’

Patlamadan sonra Cebael, ‘Bir Kürt düğünü daha bul’ dedi. Tamam dedim ama araştırmadım, sonra Cebael’in yanına gidip bulamadığımı söyledim. Cebael, ‘Eylemcilerimiz var, sabırsızlanıyorlar, inançlarını yitiriyorlar, bir an önce amel yapmamız lazım, bir yer bul’ dedi.” (Hürriyet)