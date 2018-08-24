Terör örgütü DEAŞ, silahlarını ABD'den temin ediyor

Irak ve Suriye’de bir anda ortaya çıkan terör örgütü DEAŞ, yaptığı vahşi katliamlarla tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekti. Örgüt bugün bitme noktasına gelmesine karşın ortaya çıkışı, yayılışı ve yok oluşuyla kafalarda birçok soru işareti bıraktı.

İLİŞKİ BELGELENDİ

AB üyesi ülkelerce finanse edilen Londra merkezli Çatışma Silahlanma Araştırmaları (Conflict Armament Research - CAR) tarafından hazırlanan ‘DEAŞ’ın silahları’ adlı rapor, YPG ve DEAŞ ile ABD arasındaki kirli işbirliğini de gözler önüne serdi. Rapora göre; ABD 2015’te İndiana merkezli Kiesler Police Supply adlı firmayla 600’ye yakın 9M111B adlı tanksavar füzesi için anlaşma yaptı. Kiesler firması, NATO envanterindeki adı AT-4 Spigot olan anti-tank füzeleri için Bulgaristan’daki Sage Consulting firmasına sipariş verdi. Bulgar firması siparişleri hazırlayıp 12 Aralık 2015’te firmaya teslim etti.

59 GÜNDE TESLİM

ABD’li yetkililerin 12 Aralık 2015’te teslim aldığı tanksavar füzeleri 9 Şubat’ta Irak’ın Ramadi kentindeki DEAŞ üyelerinde ortaya çıktı. Olaydan birkaç gün sonra ise aynı füzeler bu kez Suriye’de DEAŞ’lılar tarafından kullanılmaya başlandı. ABD federal ve yerel güvenlik birimleri için alındığı söylenilen yüzlerce tanksavar füzesinin teslim alındıktan sadece 59 gün sonra Irak’taki DEAŞ militanları tarafından kullanılması örgüte kimlerin silah sağladığını ortaya koydu.

YPG’YE DE 5 BiN TIR GiTTi

ABD bir taraftan DEAŞ’a silah sağlarken, diğer yandan da DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG’ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yaptı. CAR raporunda, ABD’nin aynı şekilde Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’dan satın aldığı ve daha sonra Irak güçlerine verdiğini beyan ettiği birçok silahın da Suriye’deki YPG’li teröristlerin elinde bulunduğunu belirledi. Kobani ve Haseke’de ABD’nin Irak güçlerine verdiğini açıkladığı yüzlerce silah tespit edildi.

FARKLI YERLERDE AYNI TÜR SİLAHLAR

DEAŞ’A silah sağlandığına dair bir diğer örnek ise Ocak 2017’de Irak şehri Musul’da yaşandı. DEAŞ’ın Musul’dan temizlenmesinin ardından kentte giren Irak Ordusu, bir depoda bir 9M111MB-1 ant-tank füzesi buldu. Seri numarası incelemesinde füzenin Bulgar silah fabrikasında üretilip ABD ordusuna satıldığı belirlendi. Füzenin daha önce Ramadi ve Hama’daki örgüt üyelerince kullanılan füzeyle aynı tedarik zincirinden alındığı tespit edildi. Raporda Bulgaristan ve Romanya’dan binlerce silahın da Felluce, Tikrit, Bağdat ve Telafer’deki depolarda tespit edildiği yazıldı. (Akşam)