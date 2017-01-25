Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olan terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab’a giden Bzagah ile Kabbasin arasındaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandoların üstüne doğru hızla gelen zırhlı araç, askerlerin ateş açmasına rağmen durdurulamadı ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladı.

Yaşanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaşılar Emre Doruk, Bahattin Bakır, Selim Topal, uzman onbaşılar Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit olurken 9 asker ise yaralandı.

F-16'LAR HAVALANDI

Patlamanın ardından TSK tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. F-16’lar tarafından bölgede tespit edilen DEAŞ noktalarına bombalar yağdırıldı. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akını sonucunda 46 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandı.

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI

Olaydan hemen sonra bomba yüklü aracı DEAŞ’lı Ebu Musab’ın kullandığı, canlı bombanın zırhlandırılmış bomba yüklü araç ile Türk askerlerini hedef seçtiği ortaya çıktı. Bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ise saldırı emrinin DEAŞ emiri de tespit edildi. Failin saptanmasından sonra ise sıra yerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına geldi.

48 SAATTE YAKALANDI

DEAŞ emirinin yeri istihbarat çalışmaları sonucunda 48 saatte tespit edildi. Tespit edilmesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Operasyan için TSK’nın gözbebeği olan Özel Kuvvetler Birliği, nam-ı diğer borde bereliler görevlendirildi.

22 Ocak günü İHA’ların da desteğiyle başlayan operasyonda 5 askerin şehit 9 askerin de yaralanmasına neden olan emri veren DEAŞ emirine operasyon düzenlendi. Baskın şeklinde gerçekleştirilen operasyon harekat merkezinden de canlı olarak izlendi. Terör eyleminin emrini veren emir ise kıskırak ve sağ olarak yakalandı. Emirin sorgulanmasına ise 2 gün önce başlandı. (Vatan)