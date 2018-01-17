Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" tutuklandı
Kayseri merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında örgütün sözde 'tarım bakanı'nın da bulunduğu 2 kişi tutuklandı.
- AA
Jandarma ekiplerince, DEAŞ'ın, örgüte eleman kazandırmasını önlemeye yönelik soruşturma kapsamında, Kayseri'nin Develi ilçesi ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında tarım işçilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı öne sürülen örgütün sözde "tarım bakanı" Tarık A'nın da bulunduğu 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Develi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen zanlılardan Tarık A. ve Abdülkerim S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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