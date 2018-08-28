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Terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanının tahliye talebi reddedildi

Kayseri'de yargılanan terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanı Tarık Ahmed el Haccı'nın tahliye talebi reddedildi.

  • DHA
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4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanı Tarık Ahmed el Haccı ile Abdulkerim Said hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Suriye'de yaşadıkları bölgeye DEAŞ gelmeden önce işçilerin şefliğini yaptığını iddia eden Haccı, "DEAŞ bölgeye geldikten sonra benden örgüte işçi bulmamı istedi. Kendilerine işçi temin ettim. Örgütün tarım bakanı olduğum iddiaları doğru değil" dedi. Örgütten kaçarak Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir yakınının yanına geldiğini belirten Haccı, "Örgüt ile bir ilgim yok, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden diğer sanık Abdulkerim Said de tahliyesini istedi.
 
 
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, yetkililere adını söylemeyen sanık Tarık Ahmed el Haccı'nın isim tespiti için İl Göç İdaresi'ne gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

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