Terör örgütü DEAŞ'ın tankçısı Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Türk uyruklu militanlarının ABD Adana Konsolosluğuna yönelik eylem yapma ihtimali olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis vakit kaybetmeden 7 Mart günü eş zamanlı olarak 20 adrese şafak vakti baskın yaptı. Özel harekat ve asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koç başlarıyla açılarak evlere girildi. Operasyonda 15'i Suriyeli, 4'ü Türk 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 14 gün boyunca emniyette sorgulandı.

DEAŞ'ın tankçısı ve Esad'ın polisi de aralarında

Yapılan sorgularda Suriye uyruklu Ahmet Kassap'ın DEAŞ'a katıldığı ve DEAŞ'ın aktif olduğu dönemlerde tank bakım ve onarımı yaptığı, aynı zamanda tankı da kullandığı öğrenildi. Zanlının DEAŞ zayıflayınca yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek Adana'ya yerleştiği öğrenildi. Ayrıca tankçı zanlının DEAŞ tankı ile gösteri yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Ziyad Ömer isimli yine Suriye uyruklu zanlının da Suriye'de iç savaş başlamadan önce Lazkiye Karakolunda polis olduğu ancak savaş çıkınca DEAŞ'a katıldığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan Türk zanlıların da bu DEAŞ'lılara yardım ve yataklık yaptığı, Suriye'ye eleman gönderme ve kazandırmaya da yardımcı oldukları ileri sürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.