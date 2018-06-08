Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede yakalanan kişinin "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından aranan Kerem Can B. olduğu belirlendi.

Bu arada ekipler, aynı alanda bir başka şüpheliyi daha yakaladı. Yunanistan'a kaçma girişimindeki kişinin "uyuşturucu ticareti, yaralama, cezaevinden firar etmek" suçlarından aranan Fırat Ö. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.