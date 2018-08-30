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Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı.

Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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